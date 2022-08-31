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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Альфа-Банк Украина запустил "валютный своп" для физических лиц

Киев • УНН

 • 236680 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Альфа-Банк Украина (вскоре Sense Bank) первым среди украинских банков предложил клиентам – физическим лицам осуществлять валютные операции на условиях «своп». Это позволит клиентам снизить валютные риски, ведь они смогут продать валюту и выкупить ее через определенное время в будущем по предварительно согласованному курсу. Фактически банк предоставит кредит под обеспечение валюты, пишет УНН.

Альфа-Банк Украина запустил "валютный своп" для физических лиц

«Альфа-Банк Украина – лидер инноваций на рынке капитала Украины. Поэтому даже в условиях военного положения финучреждение продолжает внедрять новые финансовые инструменты, которые, уверена, будут оценены частными клиентами, которые не готовы продавать имеющуюся у них валюту, но нуждаются в гривневых ресурсах, - отмечает Татьяна Попович, директор по рынкам капитала Альфа-Банка Украина. – Аналогичная услуга уже много лет пользуется спросом у корпоративных клиентов банка именно в периоды неопределенности».

Оформить сделку на условиях «своп» можно полностью онлайн, если клиент пользуется ЭЦП. Получить более подробную информацию о сделке можно в контакт-центре банка, менеджера A-Club, а также отправив запрос на почту [email protected].

Альфа-Банк Украина – один из системно важных банков Украины, который находится в процессе изменения названия на Sense Bank. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работает около 5 тыс. сотрудников.

Украинские Национальные Новости

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