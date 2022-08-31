Альфа-Банк Україна запустив "валютний своп" для фізичних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Альфа-Банк Україна (невдовзі Sense Bank) першим серед українських банків запропонував клієнтам - фізичним особам здійснювати валютні операції на умовах «своп». Це дозволить клієнтам зменшити валютні ризики, адже вони зможуть продати валюту та викупити її через певний час у майбутньому за попередньо погодженим курсом. Фактично, банк надасть кредит під забезпечення валюти, пише УНН.
«Альфа-Банк Україна – лідер інновацій на ринку капіталу України. Тому навіть в умовах воєнного стану фінустанова продовжує впроваджувати нові фінансові інструменти, які, впевнена, будуть оцінені приватними клієнтами, які не готові продавати наявну у них валюту, але мають тимчасову потребу в гривневих ресурсах, - зазначає Тетяна Попович, директор з Ринків капіталу Альфа-Банку Україна. – Аналогічна послуга вже багато років користується попитом у корпоративних клієнтів банку саме в періоди невизначеності».
Оформити угоду на умовах «своп» можна повністю онлайн, якщо клієнт користується ЕЦП. Отримати більш детальну інформацію щодо угоди можна в контакт-центрі банку, менеджера A-Club, а також відправивши запит на пошту [email protected].
Альфа-Банк Україна – один із системно важливих банків України, що наразі знаходиться у процесі зміни назви на Sense Bank. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює майже 5 тис. співробітників.