Альфа-Банк Україна запустив "валютний своп" для фізичних осіб

«Альфа-Банк Україна – лідер інновацій на ринку капіталу України. Тому навіть в умовах воєнного стану фінустанова продовжує впроваджувати нові фінансові інструменти, які, впевнена, будуть оцінені приватними клієнтами, які не готові продавати наявну у них валюту, але мають тимчасову потребу в гривневих ресурсах, - зазначає Тетяна Попович, директор з Ринків капіталу Альфа-Банку Україна. – Аналогічна послуга вже багато років користується попитом у корпоративних клієнтів банку саме в періоди невизначеності».

Оформити угоду на умовах «своп» можна повністю онлайн, якщо клієнт користується ЕЦП. Отримати більш детальну інформацію щодо угоди можна в контакт-центрі банку, менеджера A-Club, а також відправивши запит на пошту [email protected].

Альфа-Банк Україна – один із системно важливих банків України, що наразі знаходиться у процесі зміни назви на Sense Bank. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює майже 5 тис. співробітників.