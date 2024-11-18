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Алексей Омельяненко: продолжаем делать все, чтобы помогать медикам спасать жизни

Алексей Омельяненко: продолжаем делать все, чтобы помогать медикам спасать жизни

Киев  •  УНН

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Алексей Омельяненко: продолжаем делать все, чтобы помогать медикам спасать жизни.

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надия", при поддержке мецената Алексея Омельяненко, совершил 181-й выезд в самые горячие точки фронта - Купянск, Лиман, Покровск и Орехово.

"Мы с волонтерами фонда проводим уже 181-ю гуманитарную миссию на линию фронта, в его самые горячие точки - Купянск на Харьковщине, Лиман и Покровск в Донецкой области, Орехово на Запорожском направлении. Силами Фонда и благодаря поддержке наших партнеров, в том числе и Алексея Омельяненко, только за последнее время мы усилили защитников Украины 25-ю мощными станциями РЭБ, тысячами старлинков, сотнями генераторов и зарядных станций. Мы понимаем, насколько важно поддерживать силы обороны Украины, и продолжаем делать для этого все", - отметил председатель наблюдательного совета фонда, первый заместитель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

Кроме непосредственной поддержки боевых подразделений, Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надия" в партнерстве с Алексеем Омельяненко оказывают системную помощь украинским больницам, особенно тем, которые находятся вблизи линии фронта.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы каждый украинский воин и каждый гражданский житель прифронтовых регионов, пострадавший от боевых действий, имели шанс на спасение. Обеспечиваем фронтовые госпитали и больницы всем необходимым. Передали 50 швейцарских аппаратов для сердечно-легочной реанимации Easy Pulse Schiller, более 100 подогревателей для инфузий, лазерное хирургическое оборудование, артроскопы для безразрезных операций на конечностях, установили 5 кабинетов гастроколоноскопии Fuji в прифронтовые госпитали Донецкой и Харьковской областей, 11 аппаратов "острая почка", а также передали в пострадавшие регионы сотни реанимационных мониторов, томографы, аппараты КТ и МРТ, современные УЗИ-аппараты, рентгенаппараты и операционные столы. Верим, что наша поддержка поможет спасти много жизней, ведь храбрые украинские врачи ежедневно борются за каждого раненого. Наш долг - поддерживать их в этой чрезвычайно важной миссии", - резюмировал Алексей Омельяненко.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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