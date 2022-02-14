Актуальные бьюти-тренды 2022: есть, о чем подумать

ukru
15 марта, 19:03 • 100504 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129433 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116285 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110426 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100959 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97736 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85295 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118577 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124986 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126940 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 119381 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 40707 просмотра
В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

В Чернигове прозвучал взрыв, существует угроза применения ударных БпЛА

15 марта, 20:11 • 32662 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 19845 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

00:06 • 36955 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 118577 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 118862 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 257256 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 286733 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 223197 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103170 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124986 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110045 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127413 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129541 просмотра
Актуальное
Актуальные бьюти-тренды 2022: есть, о чем подумать

Актуальные бьюти-тренды 2022: есть, о чем подумать

Киев • УНН

 • 48066 просмотра

2022 год в самом разгаре – значит, пора брать на вооружение самые модные бьюти-тренды. Эксперты разошлись в своих мнениях – кто-то пророчит этому году макияж в лавандовых тонах, а кто-то говорит о стрелках жидкой подводкой в стилей хай-тек. Parfums резюмировал все сказанное ранее и акцентирует внимание на самых актуальных тенденциях нового года в вопросах красоты и ухода, чтобы не изматывать себя изнурительным шопингом.

Чего ждать в 2022?

Простота и экологичность – главные тренды последних лет. Новый год исключением не станет. Все больше брендов разрабатывать простые и понятные схемы домашнего ухода с набором основных ингредиентов. А ставка делается на инновационные формулы и экологичную упаковку без вреда для планеты и человека.

Именно так компании следуют этическим нормам производства – и далее сохраняют этот тренд в списке главных. Отказ от тестирования на животных, акцент на рефиллерах и многоразовых упаковках, биоразлагаемые материалы и только натуральные компоненты в сочетании с тщательно диагностированными лабораторными разработками.

Домашний уход

Пандемия внесла коррективы в косметические акценты. На первое место вышел домашний уход, оставив декоративную косметику далеко позади. Новый год сохранил эту тенденцию – правильное очищение, увлажнение, питание, а также другие ритуалы красоты сохраняют главное богатство – здоровую и молодую кожу, которую не спрячешь под маской.

Набор активных компонентов с доказанной эффективностью

Желание получать качественный уход с минимальными затратами времени и внимание к своему здоровью – вот что руководит действиями женщин и мужчин разных возрастов. Это вынуждает компании внимательнее относится к составам препаратов – клиенты читают этикетки и сравнивают. Именно поэтому в 2022 активно развивается тренд на активные и работающие компоненты. Самые популярные – это фруктовые кислоты, гиалуроновая кислота, ретинол, пептиды, ниацинамид и солнцезащитные фильтры. Их сочетание с растительными экстрактами дает заметные и быстрый результат.

Натуральная красота

Акцент н природной красоте естественным образом вытекает из предыдущих пунктов. Чем кожа ухоженнее – тем меньше усилий нужно на маскировку недостатков. Нужно лишь подчеркнуть достоинства, выбрав для этого подходящую декоративную косметику. Легкий румянец и тонкая стрелка только усилят природное здоровье.

Цветная подводка для глаз и яркие акценты

В новом году у любителей смелых экспериментов будут все шансы заявить о себе. Несмотря на повальное увлечение натурализмом, в моде по-прежнему яркие стрелки, тени и ногти. Так что тюбик любимой кислотной подводки, палетка теней неоновых тонов и лак в стиле «вырви глаз» выбрасывать рано. Наоборот, можно прикупить несколько новинок.

Блеск, а не помада

Мягкие пухлые бы без четкого контура – вот, что диктует нам мода. Прозрачные или оттеночные – выбирать вам. Главное, чтобы очертания были мягкими, тон – сияющим, а цвет – минимальным.

Это лишь общие зарисовки на тему модных трендов. Кончено, если вы любите помады и ненавидите яркие стрелки – не стоит себя заставлять. Но можно поэкспериментировать. Тем более что в магазине Parfums для этого созданы все условия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы