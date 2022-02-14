Актуальные бьюти-тренды 2022: есть, о чем подумать

Чего ждать в 2022?

Простота и экологичность – главные тренды последних лет. Новый год исключением не станет. Все больше брендов разрабатывать простые и понятные схемы домашнего ухода с набором основных ингредиентов. А ставка делается на инновационные формулы и экологичную упаковку без вреда для планеты и человека.

Именно так компании следуют этическим нормам производства – и далее сохраняют этот тренд в списке главных. Отказ от тестирования на животных, акцент на рефиллерах и многоразовых упаковках, биоразлагаемые материалы и только натуральные компоненты в сочетании с тщательно диагностированными лабораторными разработками.

Домашний уход

Пандемия внесла коррективы в косметические акценты. На первое место вышел домашний уход, оставив декоративную косметику далеко позади. Новый год сохранил эту тенденцию – правильное очищение, увлажнение, питание, а также другие ритуалы красоты сохраняют главное богатство – здоровую и молодую кожу, которую не спрячешь под маской.

Набор активных компонентов с доказанной эффективностью

Желание получать качественный уход с минимальными затратами времени и внимание к своему здоровью – вот что руководит действиями женщин и мужчин разных возрастов. Это вынуждает компании внимательнее относится к составам препаратов – клиенты читают этикетки и сравнивают. Именно поэтому в 2022 активно развивается тренд на активные и работающие компоненты. Самые популярные – это фруктовые кислоты, гиалуроновая кислота, ретинол, пептиды, ниацинамид и солнцезащитные фильтры. Их сочетание с растительными экстрактами дает заметные и быстрый результат.

Натуральная красота

Акцент н природной красоте естественным образом вытекает из предыдущих пунктов. Чем кожа ухоженнее – тем меньше усилий нужно на маскировку недостатков. Нужно лишь подчеркнуть достоинства, выбрав для этого подходящую декоративную косметику. Легкий румянец и тонкая стрелка только усилят природное здоровье.

Цветная подводка для глаз и яркие акценты

В новом году у любителей смелых экспериментов будут все шансы заявить о себе. Несмотря на повальное увлечение натурализмом, в моде по-прежнему яркие стрелки, тени и ногти. Так что тюбик любимой кислотной подводки, палетка теней неоновых тонов и лак в стиле «вырви глаз» выбрасывать рано. Наоборот, можно прикупить несколько новинок.

Блеск, а не помада

Мягкие пухлые бы без четкого контура – вот, что диктует нам мода. Прозрачные или оттеночные – выбирать вам. Главное, чтобы очертания были мягкими, тон – сияющим, а цвет – минимальным.

Это лишь общие зарисовки на тему модных трендов. Кончено, если вы любите помады и ненавидите яркие стрелки – не стоит себя заставлять. Но можно поэкспериментировать. Тем более что в магазине Parfums для этого созданы все условия.