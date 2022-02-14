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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Актуальні б'юті-тренди 2022: є, про що подумати

Актуальні б'юті-тренди 2022: є, про що подумати

Київ • УНН

 • 48066 перегляди

2022 рік в самому розпалі – значить, пора брати на озброєння наймодніші б'юті-тренди. Експерти розійшлися у своїх думках – хтось пророкує цьому року макіяж в лавандових тонах, а хтось говорить про стрілки рідким підведенням в стилів хай-тек.
Parfums резюмував усе сказане раніше і акцентує на найактуальніших тенденціях нового року в питаннях краси і відходу, щоб не вимотувати себе виснажливим шопінгом.

Чого чекати в 2022?

Простота й екологічність – головні тренди останніх років. Новий рік виключенням не стане. Все більше брендів розробляти прості і зрозумілі схеми домашнього відходу з набором основних інгредієнтів. А ставка робиться на інноваційні формули і екологічну упаковку без шкоди для планети і людини.

Саме так компанії наслідують етичні норми виробництва – і далі зберігають цей тренд в списку головних. Відмова від тестування на тварин, акцент на рефілерах і багаторазових упаковках, біорозкладні матеріали і тільки натуральні компоненти у поєднанні з ретельно діагностованими лабораторними розробками.

Домашній догляд

Пандемія внесла корективи в косметичні акценти. На перше місце вийшов домашній відхід, залишивши декоративну косметику далеко позаду. Новий рік зберіг цю тенденцію – правильне очищення, зволоження, живлення, а також інші ритуали краси зберігають головне багатство – здорову і молоду шкіру, яку не сховаєш під маскою.

Набір активних компонентів з доведеною ефективністю

Бажання отримувати якісний відхід з мінімальними витратами часу і увагу до свого здоров'я – ось що керує діями жінок і чоловіків різного віку. Це змушує компанії уважніше відноситься до складів препаратів – клієнти читають етикетки і порівнюють. Саме тому в 2022 активно розвивається тренд на активні і працюючі компоненти. Найпопулярніші – це фруктові кислоти, гіалуронова кислота, ретинол, пептиди, ниацинамид і сонцезахисні фільтри. Їх поєднання з рослинними екстрактами дає помітні і швидкий результат.

Натуральна краса

Акцент на природній красі природним чином витікає з попередніх пунктів. Чим шкіра більше доглянута – тим менше зусиль треба на маскування недоліків. Треба лише підкреслити переваги, вибравши для цього відповідну декоративну косметику. Легкий рум'янець і тонка стрілка тільки посилять природне здоров'я.

Кольорове підведення для очей і яскраві акценти

У новому році у любителів сміливих експериментів будуть усі шанси заявити про себе. Незважаючи на поголовне захоплення натуралізмом, в моді як і раніше яскраві стрілки, тіні і нігті. Так що тюбик улюбленого кислотного підведення, палетка тіней неонових тонів і лак в стилі "вирви око" викидати рано. Навпаки, можна прикупити декілька новинок.

Блиск, а не помада

М'які пухкі б без чіткого контуру – ось, що диктує нам мода. Прозорі або відтінки – вибирати вам. Головне, щоб контури були м'якими, тон – сяючим, а колір – мінімальним.

Це лише загальні замальовки на тему модних трендів. Кінчено, якщо ви любите помади і ненавидите яскраві стрілки – не варто себе примушувати. Але можна поекспериментувати. Тим більше що в магазині Parfums для цього створені всі умови.

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