Акция в поддержку детей с аутизмом прошла во Львове

Затем, в сквере у памятника В.Чорновилу состоялся флешмоб “Рука поддержки людям с аутизмом”. К акции присоединились школьники и неравнодушные львовяне. Все они имели голубую символику.

“Для нас, родителей детей с аутизмом, важна поддержка. Наши детки обычные, ничем не отличаются. Такие акции для них — это праздник”, — рассказала мать Оксана Копина.

Напомним, 2 апреля флешмоб с участием “детей дождя” состоялся в Тернополе.