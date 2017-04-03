Акция в поддержку детей с аутизмом прошла во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня во Львове состоялась акция поддержки детей с аутизмом. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Затем, в сквере у памятника В.Чорновилу состоялся флешмоб “Рука поддержки людям с аутизмом”. К акции присоединились школьники и неравнодушные львовяне. Все они имели голубую символику.
“Для нас, родителей детей с аутизмом, важна поддержка. Наши детки обычные, ничем не отличаются. Такие акции для них — это праздник”, — рассказала мать Оксана Копина.
Напомним, 2 апреля флешмоб с участием “детей дождя” состоялся в Тернополе.