Акція на підтримку дітей з аутизмом відбулась у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні у Львові відбулась акція підтримки дітей з аутизмом. Про це повідомив кореспондент УНН.
Опісля, у сквері біля пам’ятника В.Чорноволу відбувся флешмоб “Рука підтримки людям з аутизмом”. До акції долучились школярі та небайдужі львів’яни. Всі вони мали блакитну символіку.
“Для нас, батьків дітей з аутизмом, важлива підтримка. Наші дітки звичайні, нічим не відрізняються. Такі акції для них — це свято”, — розповіла мати Оксана Копина.
Нагадаємо, 2 квітня флешмоб за участю "дітей дощу" відбувся у Тернополі.