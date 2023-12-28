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Акция "Киберпанк 2023" FAVBET помогла защитнику Бахмута получить современный бионический протез

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 11:37  •  5538 просмотра

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Украинский защитник получил современный бионический протез

Украинский военнослужащий Вячеслав Смыслов получил высокотехнологичный протез руки при поддержке акции "Киберпанк 2023" компании FAVBET. Изготовленный немецкими специалистами в Центре Unbroken, протез управляется электронными датчиками и максимально близко воспроизводит функции потерянной конечности.

Смотрите историю Вячеслава в видео:

Вячеслав Смыслов - 31-летний военнослужащий родом из Мариуполя, уже пять лет защищающий Украину в рядах ВСУ. С первых дней полномасштабного вторжения участвовал в обороне Мариуполя, позже сдерживал наступление на бахмутском направлении. Там же получил многочисленные ранения в результате атаки российского дрона и потерял левую руку ниже локтя.

Протезирование проводилось во Львове с участием ведущих украинских и немецких специалистов. Вячеслав получил одну из самых современных модификаций бионического протеза, позволяющую не только брать предметы, но и выполнять движения, требующие мелкой моторики пальцев, например, держать ручку, столовые приборы, застегивать пуговицы.

Это именно тот протез, о котором мечтал Вячеслав и который обещал показать малышам, ведь кроме жены дома воина ожидают трое детей. "Очень боялся реакции детей, потому сказал: Не волнуйтесь, папа приедет с железной рукой, будет как трансформер. Сын уже всем в садике рассказал, что его отец трансформер, так что все очень ждут. Спасибо компании FAVBET за эту возможность", - говорит защитник.

Бионический протез Вячеслава изготовили при благотворительной финансовой поддержке FAVBET в рамках финального этапа акции "Киберпанк 2023" под названием "Люди майбутнього". Кроме него, во время акции компания реализовала еще три проекта-миссии в поддержку украинских воинов - закупала разведывательные дроны, тепловизоры, а также антидроновые ружья.

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"Вячеслав - пример несокрушимости не только для своей семьи, но и для всех украинцев. Поддержка украинских воинов - наша постоянная работа, поэтому команда FAVBET будет продолжать работать над тем, чтобы наши герои всегда чувствовали поддержку как на поле боя, так и за его пределами", - говорят в FAVBET.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Акція "Кіберпанк 2023" FAVBET допомогла захиснику Бахмута отримати сучасний біонічний протез
FAVBET Cyberpunk 2023 campaign helps Bakhmut defender get a modern bionic prosthesis
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