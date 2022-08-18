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Акционеры Альфа-Банк Украина одобрили его переименование в "Сенс Банк"

Киев • УНН

 • 261938 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Альфа-Банк Украина подтвердил, что на следующей неделе будет обнародовано решение собрания акционеров банка о переименовании, сообщает УНН.

Акционеры Альфа-Банк Украина одобрили его переименование в "Сенс Банк"

12 августа состоялось дистанционное собрание акционеров банка. Согласно информации, акционеры одобрили новое название - АО "Сенс Банк" (Sense Bank).

Цитата

"Когда правление определялось с новым брендом, решение стало очевидным. Последние два года наш приоритет – развитие цифрового банка Sense SuperApp. Наш банк всегда был технологичным. Эта особенность теперь отражена и в названии", – пояснила глава правления банка Алла Комисаренко.

В финучреждении указали, что проведенное собрание - один из ключевых этапов юридических процедур по смене названия, а следующим шагом станет регистрация нового устава.

Ранее экс-министр финансов Болгарии Симеон Дянков, которому в середине апреля по согласованию с Нацбанком было передано право голоса по мажоритарному пакету Альфа-Банка, пояснил, что правление финучреждения решило отказаться от бренда "Альфа" и продолжить работу под новым брендом, так как не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций.

По данным банка, его крупнейшими акционерами в настоящий момент опосредованно являются Андрей Косогов (40,9614%, к нему после войны перешли пакеты попавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева в размере соответственно 20,9659% и 16,3239%), Михаил Фридман (32,8632%), Петр Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Италия, 9,9%), Марк Фоундейшн по исследованию раковых заболеваний (3,8736%). Дянков является доверенным лицом НБУ по пакетам Косогова и попавших под санкции Фридмана и Авена.

Альфа-Банк Украина, по данным НБУ, на 1 июля 2022 года по размеру общих активов занимал 7-е место (104,03 млрд грн) среди 68 действующих в стране банков. Чистый убыток банка, согласно информации Нацбанка, составил 2,35 млрд грн.

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