Акціонери Альфа-Банк Україна схвалили його перейменування на "Сенс Банк"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Альфа-Банк Україна підтвердив, що наступного тижня буде оприлюднено рішення зборів акціонерів банку про перейменування, повідомляє УНН.
12 серпня відбулися дистанційні збори акціонерів банку. Згідно з інформацією, акціонери схвалили нову назву – АТ "Сенс Банк" (Sense Bank).
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"Коли правління визначалося з новим брендом, рішення стало очевидним. Останні два роки наш пріоритет – розвиток цифрового банку Sense SuperApp. Наш банк завжди був технологічним. Ця особливість тепер відображена і в назві", – пояснила голова правління банку Алла Комісаренко.
У фінустанові вказали, що проведені збори – один із ключових етапів юридичних процедур щодо зміни назви, а наступним кроком стане реєстрація нового статуту.
Раніше ексміністр фінансів Болгарії Симеон Дянков, якому в середині квітня за погодженням з Нацбанком було передано право голосу за мажоритарним пакетом Альфа-Банку, пояснив, що правління фінустанови вирішило відмовитися від бренду "Альфа" та продовжити роботу під новим брендом, оскільки не хоче мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій.
За даними банку, його найбільшими акціонерами зараз опосередковано є Андрій Косогов (40,9614%, до нього після війни перейшли пакети Германа Хана та Олексія Кузьмичова, які потрапили під санкції, обсягом відповідно 20,9659% та 16,3239%), Михайло Фрідман (32,8632%), Петро Авен (12,4018%), UniCredit S.p.A. (Італія, 9,9%), Марк Фоундейшн із дослідження ракових захворювань (3,8736%). Дянков є довіреною особою НБУ з пакетів Косогова та Фрідмана і Авена, які потрапили під санкції.
Альфа-Банк Україна, за даними НБУ, на 1 липня 2022 року за розміром загальних активів посідав 7-е місце (104,03 млрд грн) серед 68 банків, що діють у країні. Чистий збиток банку, згідно з інформацією Нацбанку, становив 2,35 млрд грн.