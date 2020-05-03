Актер сериала "Игра престолов" установил мировой рекорд по пауэрлифтингу

206 сантиметровый исландец, который весит 200 кг, с третьей попытки в становой тяге поднял штангу весом 501 кг.

Новый рекорд, который установил 31-летний атлет, на один килограмм больше предыдущего, установленного в 2016 году британским стронгменом Эдвардом Холлом.

Заметим, что Бйорнссон известен по роли Григора “Гора” Клигана в культовом сериале “Игра престолов”.

Справка УНН: Бйорнссон начал спортивную карьеру в 2006 году в качестве баскетболиста — по два клуба чемпионата Исландии в течение двух сезонов. Однако в 2008 году завершил карьеру баскетболиста из-за травмы колена. После этого он переквалифицировался в стронгмена. В 2018 году исландец завоевал звание “Самый сильный человек в Европе”, “Самый сильный человек в мире” и выигрывал “Арнольд Стронгман Классик” (2018-20 годы).