Актер Клинт Иствуд выиграл 6,1 млн долл. в суде по "каннабисному" делу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Актер Клинт Иствуд и компания, которая владеет правами на его изображение, выиграла судебный иск в размере 6,1 млн дол против компании в Литве, которая якобы использовала его изображение, чтобы дать понять, что он поддерживает их продукцию. Об этом пишет издание The New York Times, сообщает УНН.
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“Актер Клинт Иствуд и компания Garrapata, которая владеет правами на его изображение, получили в пятницу 6,1 миллиона долларов в судебном иске, который они подали против литовской компании, которая обвинялась в использовании образа и подобия мистера Иствуда, чтобы это выглядело так, как будто он поддерживал их продукцию”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в прошлом году Иствуд подал два иска в федеральный суд в Лос-Анджелесе против трех производителей и маркетологов CBD, чьи продукты были представлены в онлайн-статье, в которой ложно утверждалось, что он поддерживает продукты CBD, а также 10 интернет-магазинов, которых он обвинил в манипулировании результатами поиска через метатеги. (CBD — это каннабидиол, главное вещество конопли, более известной как марихуана.)
Согласно первому иску, онлайн-статья содержала фальшивое интервью изданию. Он включал фотографию мистера Иствуда.
“Мистер Иствуд не имеет никакого отношения к любым продуктам CBD и никогда не давал такого интервью”, — говорится в судебных документах.
Дополнение
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