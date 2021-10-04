Актор Клінт Іствуд виграв 6,1 млн дол. у суді в "канабісній" справі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Актор Клінт Іствуд і компанія, яка володіє правами на його зображення, виграла судовий позов на 6,1 млн дол. проти компанії в Литві, яка нібито використовувала його зображення, щоб дати зрозуміти, що він підтримує їхню продукцію. Про це пише видання The New York Times, повідомляє УНН.
Цитата:
“Актор Клінт Іствуд і компанія Garrapata, яка володіє правами на його зображення, отримали у п’ятницю 6,1 мільйона доларів у судовому позові, який вони подали проти литовської компанії, яка звинувачувалася в використанні образу містера Іствуда, щоб це виглядало так, ніби він підтримував їхню продукцію”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що торік Іствуд подав два позови до федерального суду в Лос-Анджелесі проти трьох виробників і маркетологів CBD (CBD — це канабідіол, головна речовина коноплі, більш відомої як марихуана), чиї продукти були представлені в онлайн-статті, у якій помилково стверджувалося, що він підтримує продукти CBD, а також 10 інтернет-магазинів, яких він звинуватив у маніпулюванні результатами пошуку через метатеги.
Згідно з першим позовом, онлайн-стаття містила фальшиве інтерв’ю виданню. Він включав фотографію містера Іствуда.
“Містер Іствуд не має ніякого стосунку до будь-яких продуктів CBD і ніколи не давав такого інтерв’ю”, — йдеться в судових документах.
Доповнення
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