Активисты в Лондоне развернули баннеры на мостах через Темзу против инаугурации Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. На мостах через Темзу противники избранного президентом США Дональда Трампа развернули баннеры против его инаугурации, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Отметим, что в соцсетях начали распространяться посты противников инаугурации Д.Трампа с хештегами #bridgesnotwalls, что в переводе звучит как "мосты - это не стены".
В рамках протеста на мостах через Темзу в Лондоне были развернуты баннеры. Некоторые из активистов стоят на мостах, а некоторые на лодках с баннерами против Д.Трампа плавают по Темзе.
Среди активистов представители ЛГБТ-сообщества, сторонники мигрантов и представители религиозных и этнических меньшинств.
Отметим, что около недели назад активисты анонсировали, что они развесят баннеры на 10 лондонских мостах.