Активисты в Лондоне развернули баннеры на мостах через Темзу против инаугурации Д.Трампа

Отметим, что в соцсетях начали распространяться посты противников инаугурации Д.Трампа с хештегами #bridgesnotwalls, что в переводе звучит как "мосты - это не стены".

В рамках протеста на мостах через Темзу в Лондоне были развернуты баннеры. Некоторые из активистов стоят на мостах, а некоторые на лодках с баннерами против Д.Трампа плавают по Темзе.

Среди активистов представители ЛГБТ-сообщества, сторонники мигрантов и представители религиозных и этнических меньшинств.

Отметим, что около недели назад активисты анонсировали, что они развесят баннеры на 10 лондонских мостах.