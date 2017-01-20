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Активисты в Лондоне развернули баннеры на мостах через Темзу против инаугурации Д.Трампа

Активисты в Лондоне развернули баннеры на мостах через Темзу против инаугурации Д.Трампа

Киев • УНН

 • 10296 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. На мостах через Темзу противники избранного президентом США Дональда Трампа развернули баннеры против его инаугурации, передает УНН со ссылкой на The Independent.

Отметим, что в соцсетях начали распространяться посты противников инаугурации Д.Трампа с хештегами #bridgesnotwalls, что в переводе звучит как "мосты - это не стены".

В рамках протеста на мостах через Темзу в Лондоне были развернуты баннеры. Некоторые из активистов стоят на мостах, а некоторые на лодках с баннерами против Д.Трампа плавают по Темзе.

Среди активистов представители ЛГБТ-сообщества, сторонники мигрантов и представители религиозных и этнических меньшинств.

Отметим, что около недели назад активисты анонсировали, что они развесят баннеры на 10 лондонских мостах.

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