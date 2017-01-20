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Активісти в Лондоні розгорнули банери на мостах через Темзу проти інавгурації Д.Трампа

Київ • УНН

 • 10297 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. На мостах через Темзу противники обраного президентом США Дональда Трампа розгорнули банери проти його інавгурації, передає УНН з посиланням на The Independent.

Зазначимо, що у соцмережах почали поширюватися пости противників інавгурації Д.Трампа з хештагами #bridgesnotwalls, що в перекладі звучить як "мости - це не стіни".

У рамках протесту на мостах через Темзу в Лондоні були розгорнуті банери. Деякі з активістів стоять на мостах, а деякі на човнах з банерами проти Д.Трампа плавають по Темзі.

Серед активістів представники ЛГБТ-спільноти, прибічники мігрантів та представники релігійних і етнічних меншин.

Зазначимо, що близько тижня назад активісти анонсували, що вони розвісять банери на 10 лондонських мостах.

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