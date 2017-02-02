Активисты блокируют три железнодорожных пути на Донбассе - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Активисты и народные депутаты заблокировали движение поездов на окраине Бахмута и в Луганской области. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Владимир Парасюк.
"В окрестностях города Бахмута есть станция и недалеко от нее заблокировали (движение поездов - ред.)", - сказал В.Парасюк.
Он отметил, что ветераны АТО, которые блокируют движение поездов в этом направлении, пропускают электричку, которая ходит к следующему населенному пункту.
"Здесь пока один тепловоз стоит, но руководство станции просит его отпустить и я думаю, что его отпустят, потому что он занимается исключительно в пределах станции перемещением вагонов", - отметил нардеп.
В.Парасюк уточнил, что в Луганской и Донецкой областях есть три места блокады железнодорожных путей.
"Все те сообщения, где идет только уголь - это ложь. Эту станцию мы последние 5 дней мониторили, там и половины из всех грузов, которые идут (на оккупированную территорию - ред.) это не уголь. Преимущественно металл перевозят различного рода. Бывает металлолом, бывает крышки металлические, из которых можно изготавливать что-нибудь, дерево реже, но ходит, и уголь марки Т", - сказал В.Парасюк.
По его словам, угля марки Т в избытке на Западной Украине.
"А здесь его достаточно много с оккупированных территорий перемещают. Даже вчера был поезд, мы увидели несколько вагонов с этим углем", - уточнил депутат.
По данным В.Парасюка, вокруг блокады собралось большое количество правоохранителей. При этом он исключает возможность штурма активистов.
Напомним, 25 января ветераны АТО начали третий этап блокады торговли с оккупантами. Заблокирована железная дорога Луганск - Лисичанск - Попасная.
Прокуратура открыла производство из-за блокирования железной дороги в Луганской области.