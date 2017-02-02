Активісти блокують три залізничні колії на Донбасі — нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Активісти та народні депутати заблокували рух потягів на околиці Бахмута і у Луганській області. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Володимир Парасюк.
“В околицях міста Бахмута є станція і недалеко від неї заблокували (рух потягів — ред.)”, — сказав В.Парасюк.
Він зазначив, що ветерани АТО, які блокують рух потягів у цьому напрямку, пропускають електричку, яка курсує до наступного населеного пункту.
“Тут поки що один тепловоз стоїть, але керівництво станції просить його відпустити і я думаю, що його відпустять, тому що він займається суто в межах станції переміщенням вагонів”, — зазначив нардеп.
В.Парасюк уточнив, що наразі у Луганській і Донецькій областях є три місця блокади залізничних колій.
“Всі ті повідомлення, що йде тільки вугілля — це брехня. Цю станцію ми останніх 5 днів моніторили, там навіть половина з усіх вантажів, які йдуть (на окуповану територію — ред.) це не вугілля. Переважно метал перевозять різного роду. Буває металобрухт, буває ляди металеві, з яких можна виготовляти будь-що, дерево рідше, але ходить, і вугілля марки Т”, — сказав В.Парасюк.
За його словами, вугілля марки Т є надлишок на Західній Україні.
“А тут його досить багато з окупованих територій переміщують. Навіть вчора був потяг, ми побачили декілька вагонів з цим вугіллям”, — уточнив народний депутат.
За даними В.Парасюка, навколо блокади зібралася велика кількість правоохоронців. При цьому він виключає можливість штурму активістів.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО розпочали третій етап блокади торгівлі з окупантами. Заблокована залізниця Луганськ — Лисичанськ — Попасна.
Прокуратура відкрила провадження через блокування залізниці на Луганщині.