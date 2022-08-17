"Аккордбанк" заявил, что по уровню доходов вышел на довоенные показатели

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«Благодаря нашей транзакционной бизнес-модели главные доходы Аккордбанка формируются именно комиссионными безрисковыми операциями и прибылью от размещения средств в наиболее качественные и надежные инструменты, а именно в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. Мы достаточно уверенно прошли реальный стресс-тест на рынке и по уровню комиссионно-торговых доходов уже вышли на довоенные показатели, а по итогам июля текущего года сеть показала исторический максимум доходности. Аккордбанк и до начала военной агрессии россии против Украины, и во время военного положения является ежемесячно операционно прибыльным, досрочно погасил 3,1 млрд грн рефинансирования НБУ. Имея бизнес-модель, которая показала свою устойчивость и эффективность даже в условиях военного положения, мы продолжаем развивать сеть, создаем новые рабочие места и за счет прибыльной деятельности помогаем ВСУ!» – отметил Алексей Руднев, Глава Правления ПАО «КБ «Аккордбанк».

Также сообщается, что в течение последнего месяца Аккордбанк открыл новые отделения в Киеве, Львове и Кропивницком.

В настоящее время региональная сеть насчитывает 137 универсальных отделений и по этому показателю Аккордбанк в августе вошел в ТОП-10 крупнейших банков Украины (+28 отделений с начала года).