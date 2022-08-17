"Аккордбанк" заявил, что по уровню доходов вышел на довоенные показатели

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 15268 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 48652 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 93236 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 128084 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 126654 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 278136 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 135520 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122832 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 378945 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84358 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
69%
Популярные новости

В Днепре 10 пострадавших от атаки дронов: есть тяжело раненые

8 апреля, 20:44 • 13520 просмотра

Вражеская атака на Днепр: возросло количество пострадавших до 14 человек

8 апреля, 21:04 • 7866 просмотра

В россии прогремели взрывы в саратовской и краснодарской областях

8 апреля, 22:42 • 5836 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

02:28 • 11795 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 10691 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 278138 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 300463 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 378945 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 355183 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 401217 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 80331 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 113908 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 133491 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 172343 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 81494 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

"Аккордбанк" заявил, что по уровню доходов вышел на довоенные показатели

Киев • УНН

 • 173739 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. По уровню комиссионно-торговых доходов «Аккордбанк» уже вышел на довоенные показатели, а по итогам июля текущего года сеть финучреждения показала исторический максимум доходности. Об этом говорится в заявлении банка, передает УНН.

"Аккордбанк" заявил, что по уровню доходов вышел на довоенные показатели

Цитата

«Благодаря нашей транзакционной бизнес-модели главные доходы Аккордбанка формируются именно комиссионными безрисковыми операциями и прибылью от размещения средств в наиболее качественные и надежные инструменты, а именно в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. Мы достаточно уверенно прошли реальный стресс-тест на рынке и по уровню комиссионно-торговых доходов уже вышли на довоенные показатели, а по итогам июля текущего года сеть показала исторический максимум доходности. Аккордбанк и до начала военной агрессии россии против Украины, и во время военного положения является ежемесячно операционно прибыльным, досрочно погасил 3,1 млрд грн рефинансирования НБУ. Имея бизнес-модель, которая показала свою устойчивость и эффективность даже в условиях военного положения, мы продолжаем развивать сеть, создаем новые рабочие места и за счет прибыльной деятельности помогаем ВСУ!» – отметил Алексей Руднев, Глава Правления ПАО «КБ «Аккордбанк».

Также сообщается, что в течение последнего месяца Аккордбанк открыл новые отделения в Киеве, Львове и Кропивницком.

В настоящее время региональная сеть насчитывает 137 универсальных отделений и по этому показателю Аккордбанк в августе вошел в ТОП-10 крупнейших банков Украины (+28 отделений с начала года).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$60.89
Bitcoin
$76,712.70
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,031.99
Ethereum
$1,462.81