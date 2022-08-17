"Акордбанк" заявив, що за рівнем доходів вийшов на довоєнні показники

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«Завдяки нашій транзакційній бізнес-моделі головні доходи Акордбанку формуються саме комісійними безризиковими операціями та прибутком від розміщення коштів у найбільш якісні та надійні інструменти, а саме в депозитні сертифікати НБУ та ОВДП. Ми достатньо впевнено пройшли реальний стрес - тест на ринку та за рівнем комісійно-торгових доходів вже вийшли на довоєнні показники, а за підсумками липня поточного року мережа показала історичний максимум дохідності. Акордбанк і до початку військової агресії росії проти України, і під час воєнного стану є щомісячно операційно прибутковим, достроково погасив 3,1 млрд грн рефінансування НБУ. Маючи бізнес – модель, яка показала свою стійкість і ефективність навіть в умовах воєнного стану, ми продовжуємо розвивати мережу, створюємо нові робочі місця і коштом прибуткової діяльності допомагаємо ЗСУ!» - зазначив Олексій Руднєв, Голова Правління ПуАТ «КБ «Акордбанк».

Також повідомляється, що протягом останнього місяця Акордбанк відкрив нові відділення у Києві, Львові та Кропивницькому.

Наразі регіональна мережа налічує 137 універсальних відділень і за цим показником Акордбанк у серпні увійшов до ТОП-10 найбільших банків України (+28 відділень з початку року).