Airbus планирует запустить новаторскую программу беспилотников на солнечных батареях

Детали

Европейская аэрокосмическая и оборонная группа наняли компанию Morgan Stanley для поиска внешних партнеров, чтобы помочь ускорить коммерциализацию беспилотных летательных аппаратов Zephyr на солнечных батареях, которые работают на грани космоса.

Глава программы Airbus Самер Халави, заявил, что Zephyr "сейчас находится на завершающей стадии проектирования". По его словам, компания "готова монетизировать" эти дроны и построить "полноценный бизнес".

Отмечается, что Zephyr был разработан оборонной группой Qinetiq. Модель Zephyr Z8 имеет размах крыльев 25 метров, весит 75 кг и использует солнечные батареи для полетов и зарядки. Беспилотник предназначен для полетов на высоте около 21 километра на границе космоса в стратосфере, что выше чем летают погодные и коммерческие самолеты, но ниже обычных спутников.

Предприятие, которое будет работать под торговой маркой "Aalto", сейчас ведет переговоры с рядом коммерческих клиентов, а также потенциальных стратегических партнеров. Для его коммерциализации нужно будет собрать средства.

"Airbus не является компанией, предлагающей телекоммуникационные услуги. Идея выделения заключается в том, чтобы привлечь к уравнению партнеров-единомышленников и иметь возможность масштабировать этот бизнес", — сказал Халави, добавив, что компания планирует "сохранить право собственности на Aalto, где находится программа Zephyr, но рассмотрит внешние инвестиции, чтобы помочь ускорить достижение целей компании".

Руководители отрасли говорят, что беспилотные летательные аппараты на солнечных батареях имеют преимущества перед обычными спутниками, включая более низкую стоимость и большую гибкость. Компания планирует создать "порты Аалто" в 5 или 6 местах по всему миру, в частности в США и на Ближнем Востоке.

Напомним

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