Airbus планирует отказаться от российского титана через несколько месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Одна из крупнейших авиастроительных компаний, производящая одноименные пассажирские, грузовые, военно-транспортные самолеты "Airbus" прекратит свою зависимость от поставок российского титана в течение нескольких месяцев.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Россия является крупнейшим производителем титана, стратегического металла, который ценится за его прочность по сравнению с его весом. В основном его используют в авиационных двигателях и шасси больших самолетов.
Исполнительный директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн заявил, что компания готовится отказаться от российского титана уже через несколько месяцев.
Цитата
“Я не могу назвать вам точную дату. Это относительно сложный процесс с сертификацией и всем остальным, что требует авиация, но это произойдет”, — подтвердил бывший руководитель операций Airbus на брифинге по устойчивому развитию компании.
Европейский Союз до сих пор избегал запрета на российские товары, кроме стали и угля, а титан остается исключенным от ограничений, введенных после вторжения россии в Украину.
Airbus заявил, что пытается найти альтернативные поставщики и готов к новым предложениям. Равно как и Airbus, их конкурент Boeing тоже заявил, что приостановил закупки титана из страны-агрессора.
Но в апреле Airbus заявил, что санкции против стратегического металла нанесут ущерб аэрокосмической отрасли, но почти не повредят экономике россии.
Напомним
Французский судья разрешил европейской аэрокосмической компании Airbus выплатить 15,9 млн евро, чтобы избежать расследования коррупции по операциям с самолетами в Ливии и Казахстане в период с 2006 по 2011 год.