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Airbus планує відмовитися від російського титану за кілька місяців

Airbus планує відмовитися від російського титану за кілька місяців

Київ • УНН

 • 997070 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Одна з найбільших авіабудівних компаній, що виготовляє однойменні пасажирські, вантажні, військово-транспортні літаки "Airbus" припинить свою залежність від поставок російського титану протягом декількох місяців.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Росія є найбільшим виробником титану, стратегічного металу, який цінується за його міцність у порівнянні з його вагою. В основному його використовують у авіаційних двигунах і шасі великих літаків.

Виконавчий директор Airbus Defense & Space Майкл Шолхорн заявив, що компанія готується відмовитися від російського титану вже за кілька місяців.

Цитата

“Я не можу назвати вам точну дату. Це відносно складний процес із сертифікацією та всім іншим, що вимагає авіація, але це відбудеться”, — підтвердив колишній керівник операцій Airbus на брифінгу з питань сталого розвитку компанії.

Європейський Союз досі уникав заборони на російські товари, окрім сталі та вугілля, а титан залишається виключеним від обмежень, запроваджених після вторгнення росії в Україну.

Airbus заявив, що намагається знайти альтернативні постачальники та готовий до нових пропозицій. Так само як і Airbus, їх конкурент Boeing теж заявив, що призупинив закупівлі титану з країни-агресора.

Але в квітні Airbus заявив, що санкції проти стратегічного металу завдадуть шкоди аерокосмічній галузі, але майже не зашкодять економіці росії.

Нагадаємо

Французький суддя дозволив європейській аерокосмічній компанії Airbus виплатити 15,9 млн євро, щоб уникнути розслідування корупції щодо операцій з літаками в Лівії та Казахстані в період з 2006 по 2011 рік.

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