Агитация в колониях: рф предлагает заключенным россиянкам воевать против Украины

рф начала агитационную кампанию по участию в войне с Украиной среди заключенных женщин. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Враг, ища дополнительного человеческого ресурса для войны в Украине, начал активную кампанию вербовки женщин из исправительных колоний рф.

Отмечается, что министерство обороны страны-агрессора, прежде всего, ищет медработников или снайперов, но также проводят агитации по штурмовым отрядам.

Чтобы желающих было больше, женщинам обещают денежное вознаграждение и возможность возвращения домой.

Осужденные женщины активно соглашаются на условия, ведь в сетях пропаганды верят что вернутся домой живыми. Однако в Украине их ждет совсем другая ситуация и многие из них вместо свободы, попадут в ад - Центр национального сопротивления.

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