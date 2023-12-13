Агент фсб, который помогал оккупантам готовить диверсии в Харькове получил 15 лет тюрьмы
Киев • УНН
В Харьковской области СБУ задержала украинца, завербованного россией для шпионажа за Вооруженными силами Украины. Он приговорен к 15 годам за государственную измену.
За решеткой 15 лет проведет предатель Украины, которого завербовали российские спецслужбы для шпионажа за военнослужащими Сил обороны на Харьковщине. Об этом сообщила СБУ, передает УНН.
Детали
По данным следствия, фсб дистанционно завербовала местного жителя Харькова в ноябре 2022 года. года. Он попал в поле зрения вражеских спецслужб через своего брата - военного вс рф в запасе.
Для выполнения вражеских задач предатель обходил улицы Харькова и скрыто снимал на камеру своего телефона места базирования и пути передвижения украинских защитников. У зоне особого внимания злоумышленника были военные летчики, командиры спецподразделений ВСУ и сотрудники Службы безопасности.
Кроме этого, российский агент выполнял задачи по выявлению замаскированных предприятий оборонно-промышленного комплекса на территории региона. Развединформация нужна была была оккупантам для подготовки серии диверсий в регионе.
СБУ задержала предателя в результате спецоперации в Харькове в марте этого года. Суд уже признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет тюрьмы.
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Агент фсб, который помогал оккупантам готовить диверсии в Харькове получил 15 лет тюрьмы
В Харьковской области СБУ задержала украинца, завербованного россией для шпионажа за Вооруженными силами Украины. Он приговорен к 15 годам за государственную измену.
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