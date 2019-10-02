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Афера с имуществом Нацгвардии: экс-нардепу сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 29222 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Сегодня детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили бывшему народному депутату Украины о подозрении в организации завладения чужим имуществом. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решается вопрос об избрании экс-нардепу меры пресечения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

Афера с имуществом Нацгвардии: экс-нардепу сообщили о подозрении

“Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Национальной гвардии Украины”, — говорится в сообщении.

В 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест, отметили в НАБУ.

“Однако впоследствии, в 2016-2017 гг, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, что та же компания-застройщик возводила на окраине Киева (возле станции метро ”Красный хутор“). Стоимость этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81635448 грн меньше той, в которую оценены квартиры, что должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей”, - говорится в сообщении.

Напомним, в мае 2019 года о подозрении в совершении преступления сообщено экс-главе Нацгвардии, гендиректору компании-застройщице и оценщику. В июле круг подозреваемых пополнился исполнительным директором упомянутой компании.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2017 года.

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