Aerosmith оставляют гастрольную деятельность после 54 лет, объявив о проблемах с голосом у фронтмена Стивена Тайлера. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.

Детали

Легендарная рок-группа Aerosmith объявила о завершении своей карьеры после 54 лет на сцене. В пятницу группа сделала эмоциональное заявление, объяснив, что решение связано с неизлечимыми проблемами с вокалом фронтмена Стивена Тайлера.

76-летний Тайлер получил повреждение голосовых связок во время прощального тура в прошлом году, что стало решающим фактором для завершения гастрольной деятельности.

Напомним

Aerosmith, созданный в Бостоне в 1970 году, успели стать одной из самых успешных рок-групп в мире, получив многочисленные хиты и место в Зале славы рок-н-ролла в 2001 году.

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