Легендарная рок-группа Aerosmith объявила о завершении 54-летней карьеры из-за неизлечимых проблем с голосом фронтмена Стивена Тайлера. 76-летний Тайлер повредил голосовые связки во время прощального тура в прошлом году.
Aerosmith оставляют гастрольную деятельность после 54 лет, объявив о проблемах с голосом у фронтмена Стивена Тайлера. Об этом сообщает Daily Mail, передает УНН.
Детали
Легендарная рок-группа Aerosmith объявила о завершении своей карьеры после 54 лет на сцене. В пятницу группа сделала эмоциональное заявление, объяснив, что решение связано с неизлечимыми проблемами с вокалом фронтмена Стивена Тайлера.
76-летний Тайлер получил повреждение голосовых связок во время прощального тура в прошлом году, что стало решающим фактором для завершения гастрольной деятельности.
Напомним
Aerosmith, созданный в Бостоне в 1970 году, успели стать одной из самых успешных рок-групп в мире, получив многочисленные хиты и место в Зале славы рок-н-ролла в 2001 году.
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