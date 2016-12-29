Аэропорт "Шарджа" в ОАЭ прекратил работу из-за сложных погодных условий

"Международный аэропорт "Шарджа" (ОАЭ) временно не работает из-за сложных метеоусловий. Украинские туристы в м/a "Фуджейрa". Вопрос на контроле консула", - говорится в сообщении.



М/а #Шарджа (ОАЭ) временно не работает из-за сложны. метусловий. Укр.туристы в м/a #Фуджейрa. Фопрос на контроле консула. pic.twitter.com/JH3yM3mNfV