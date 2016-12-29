Аэропорт "Шарджа" в ОАЭ прекратил работу из-за сложных погодных условий
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Международный аэропорт "Шарджа" в Объединенных арабских эмиратах временно не работает из-за сложных погодных условий. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Департамента консульской службы в Украине, передает УНН.
"Международный аэропорт "Шарджа" (ОАЭ) временно не работает из-за сложных метеоусловий. Украинские туристы в м/a "Фуджейрa". Вопрос на контроле консула", - говорится в сообщении.
М/а #Шарджа (ОАЭ) временно не работает из-за сложны. метусловий. Укр.туристы в м/a #Фуджейрa. Фопрос на контроле консула. pic.twitter.com/JH3yM3mNfV- Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 29 декабря 2016 г.