Аеропорт “Шарджа” в ОАЕ припинив роботу через складні погодні умови

“Міжнародний аеропорт „Шарджа“ (ОАЕ) тимчасово не працює із-за складних метеоумов. Українські туристи в м/a „Фуджейрa“. Питання на контролі консула”, — йдеться у повідомленні.



М/а #Шарджа (ОАЕ) тимчасово не працює із-за складн. метеоумов.Укр.туристи в м/a #Фуджейрa.Питання на контролі консула. pic.twitter.com/JH3yM3mNfV