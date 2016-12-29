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Аеропорт “Шарджа” в ОАЕ припинив роботу через складні погодні умови

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міжнародний аеропорт “Шарджа” в Об’єднаних арабських еміратах тимчасово не працює через складні погодні умови. Про це у Twitter повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби в України, передає УНН.

“Міжнародний аеропорт „Шарджа“ (ОАЕ) тимчасово не працює із-за складних метеоумов. Українські туристи в м/a „Фуджейрa“. Питання на контролі консула”, — йдеться у повідомленні.

М/а #Шарджа (ОАЕ) тимчасово не працює із-за складн. метеоумов.Укр.туристи в м/a #Фуджейрa.Питання на контролі консула. pic.twitter.com/JH3yM3mNfV

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 29 декабря 2016 г.

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