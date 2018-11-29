Адвокаты не знают, как чувствует себя Янукович
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сторона защиты экс-президента Украины Витора Януковича пока не владеет информацией о состоянии здоровья своего подзащитного. Об этом УНН сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский.
"Сейчас ничего неизвестно. Будем знать в первых числах декабря", - сказал Горошинский.
Стоит отметить, что районный суд Киеве 5 декабря ожидает выступление Януковича с последним словом.
Напомним, бывший Президент Украины Виктор Янукович желает выступить с последним словом через видеосвязь в Оболонском районном суде Киева в уголовном производстве по обвинению его в государственной измене, но не будет этого делать с больничной койки.
Ранее российские СМИ сообщали, что в Московской клинике имени Склифосовского госпитализировали экс-президента Украины Виктора Януковича. По данным СМИ, его доставили с травмами позвоночника и колена, которые он получил во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.