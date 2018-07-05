Адвокатам Януковича отказано в изменении суда по делу о госизмене

"Во вторник, 3 июля, в Верховном суде рассматривалось ходатайство стороны защиты беглого президента Виктора Януковича по замене состава суда. В то же время на само заседание адвокаты, конечно, не явились. Рассмотрев ходатайство адвокатов экс-президента, Верховный суд не нашел нарушений и признал просьбу защиты безосновательной", - написала Сарган.

Таким образом, отметила она, адвокатам Януковича отказали в удовлетворении их ходатайства, а рассмотрение дела о госизмене и дальше будет проходить в Оболонском райсуде Киева.



Следующее заседание состоится в 10.00 16 июля, а на 30 и 31 июля судом уже назначены дебаты в процессе.

Напомним, Януковичу инкриминируют следующие статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).