Адвокатам Януковича відмовлено у зміні суду у справі про держзраду

"У вівторок, 3 липня, у Верховному суді розглядалося клопотання сторони захисту президента-втікача Віктора Януковича щодо заміни складу суду. Водночас на саме засідання адвокати, ясна річ, не з’явилися. Розглянувши клопотання адвокатів екс-президента, Верховний суд не знайшов порушень і визнав прохання захисту безпідставним", - написала Сарган.

Таким чином, зазначила вона, адвокатам Януковича відмовили в задоволенні їхнього клопотання, а розгляд справи про держзраду і далі проходитиме в Оболонському райсуді Києва.



Наступне засідання відбудеться о 10.00 16 липня, а на 30 та 31 липня судом вже призначені дебати у процесі.

Нагадаємо, Януковичу інкримінують наступні статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).