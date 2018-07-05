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Адвокатам Януковича відмовлено у зміні суду у справі про держзраду

Адвокатам Януковича відмовлено у зміні суду у справі про держзраду

Київ • УНН

 • 4609 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Верховний суд відмовив адвокатам екс-президента Віктора Януковича у зміні суду у справі про державну зраду. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

"У вівторок, 3 липня, у Верховному суді розглядалося клопотання сторони захисту президента-втікача Віктора Януковича щодо заміни складу суду. Водночас на саме засідання адвокати, ясна річ, не з’явилися. Розглянувши клопотання адвокатів екс-президента, Верховний суд не знайшов порушень і визнав прохання захисту безпідставним", - написала Сарган.

Таким чином, зазначила вона, адвокатам Януковича відмовили в задоволенні їхнього клопотання, а розгляд справи про держзраду і далі проходитиме в Оболонському райсуді Києва.

Наступне засідання відбудеться о 10.00 16 липня, а на 30 та 31 липня судом вже призначені дебати у процесі.

Нагадаємо, Януковичу інкримінують наступні статті Кримінального кодексу України: ст. 111 (державна зрада), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

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