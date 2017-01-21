Адвоката в Киеве убили выстрелом в голову
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Адвоката застрелили в ночь на субботу на улице Никольско-Слободская в Днепровском районе столицы. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Около полуночи правоохранители получили сообщение от прохожих, которые увидели на земле человека в крови. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа.
По предварительной информации установлено, что неизвестный возле дома, где жил потерпевший, подошел сзади и выстрелил ему в голову. От полученного ранения он скончался в больнице.
Правоохранители установили личность погибшего: это - 46-летний местный житель, который возвращался с работы домой.
При осмотре места происшествия правоохранители с применением служебной собаки обнаружили стреляную гильзу калибра 7,65 мм, которую отправили для проведения экспертизы.
По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Проводятся все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого.
Следствие рассматривает несколько версий совершения преступления, в частности убийство с целью ограбления, личная жизнь и профессиональная деятельность, поскольку убитый работал адвокатом.