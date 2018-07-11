Адвокат рассказала, что делать родителям если ребенок отравился в лагере
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В случае если ребенок отравился в летнем лагере отдыха, то родители имеют право обращаться в суд о получении моральной и материальной компенсации. Об этом в эфире одного из ИнтернетТВ-каналов рассказала адвокат Татьяна Лежух-Вовк, передает УНН.
"Родителям, прежде всего, нужно собирать чеки, свидетельствующие о всех потраченных средства на лечение, терапию. Все это нужно компоновать и считать убытки. Это будет часть материального ущерба. Также, родители должны понимать, что они имеют право на возмещение и моральной компенсации", - рассказала она.
Родители могут рассчитывать на 10-20 тыс. грн компенсаций, добавила адвокат.
"Это ориентировочная сумма, в пределах которой суды возмещают", - отметила Лежух-Вовк.
Наряду с этим, существует высокая вероятность того, что владелец или директор лагеря, где отравилась ребенок, понесет уголовную ответственность, рассказала адвокат.
Также, Лежух-Вовк посоветовала родителям тщательно выбирать и проверять лагерь, где будет отдыхать ребенок.
"Когда родители отправляют своего ребенка в лагерь, то имеют право проверить все: начиная от того, кто будет заниматься воспитанием детей, заканчивая тем, чем будут дети питаться.
Стоит обратить внимание на то, есть ли у владельца лагеря постоянный поставщик продуктов, есть ли у этого поставщика сертификаты качества продуктов, особенно на те продукты, которые быстро портятся", - сообщила она.
Напомним, с начала летнего сезона в Украине уже было зафиксировано несколько случаев массовых отравлений детей в лагерях отдыха.
В результате одного такого случая в Киевской области (лагерь "Славутич") один ребенок даже впал в кому.
Вместе с тем, как рассказал нардеп Сергей Тригубенко, в Украине виновников массовых отравлений практически не наказывают.
Он добавил, что десять лет назад в среднем фиксировалось около 30-50 вспышек массовых отравлений в год. Сегодня эта цифра достигает значения 200 случаев.
"Есть увеличение минимум в 4 раза. И эта статистика подтверждает, что выбранная Украиной модель администрирования продуктового рынка просто не работает ", - резюмировал Тригубенко, отметив, что ситуация изменится только тогда, когда "заработает принцип личной ответственности".