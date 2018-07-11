Адвокат розповіла, що робити батькам якщо дитина отруїлася у таборі

“Батькам, насамперед, потрібно збирати чеки, які свідчать про усі витрачені кошти на лікування, терапію. Все це потрібно компонувати і рахувати збитки. Це буде частина матеріальних збитків. Також, батьки мають розуміти, що вони мають право на відшкодування і моральної компенсації”, — розповіла вона.

Батьки можуть розраховувати на 10-20 тис. грн компенсацій, додала адвокат.

“Це орієнтовна сума, в межах якої суди відшкодовують”, — зазначила Лежух-Вовк.

Поряд з цим, існує висока ймовірність того, що власник або директор табору, де отруїлася дитина, понесе кримінальну відповідальність, розповіла адвокат.

Також, Лежух-Вовк порадила батькам ретельно обирати та перевіряти табір, де відпочиватиме дитина.

“Коли батьки відправляють свою дитину у табір, то мають право перевірити все: починаючи від того, хто буде займатися вихованням дітей, закінчуючи тим, чим будуть діти харчуватися.

Варто звернути увагу на те, чи є у власника табору постійний постачальник продуктів, чи є у цього постачальника сертифікати якості продуктів, особливо на ті продукти, що швидко псуються”, — поінформувала вона.

Нагадаємо, з початку літнього сезону в Україні вже було зафіксовано декілька випадків масових отруєнь дітей у таборах відпочинку.

Внаслідок одного такого випадку на Київщині (табір “Славутич”) одна дитина, навіть, впала в кому.

Разом з тим, як розповів нардеп Сергій Тригубенко, в Україні винуватців масових отруєнь практично не карають.

Він додав, що десять років тому в середньому фіксувалося близько 30-50 спалахів масових отруєнь на рік. Сьогодні ця цифра досягає значення 200 випадків.

“Маємо збільшення мінімум у 4 рази. І ця статистика підтверджує, що обрана Україною модель адміністрування продуктового ринку просто не працює”, — резюмував Тригубенко, зауваживши, що ситуація зміниться лише тоді, коли “запрацює принцип особистої відповідальності”.