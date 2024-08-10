Адвокат Порошенко уклоняется от армии, "трудоустроившись" на заводе сахарной свеклы

Личный адвокат экс-президента Петра Порошенко Илья Новиков получил бронирование от мобилизации через агрофирму своего работодателя. Об этом пишет телеграм-канал "ПолитБавовна", передает УНН.

Порошенко организовал и успешно реализовал операцию "уклонист" для известного российского адвоката Ильи Новикова, который, по нашим данным, получил украинское гражданство - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае-июне 2024 года Новиков был оформлен на работу на винницкий агрокомплекс "Заря Подолья", который занимается выращиванием и переработкой сахарной свеклы.

Агрофирма была основана "Укрпроминвест-Агро", владельцами которого является семья Порошенко. И она активно подает списки на бронирование сотрудников.

Как известно, Новиков был адвокатом 1-го номера списка "Батькивщины" Надежды Савченко, а с 2019-го - личным адвокатом Порошенко, в том числе и в деле о государственной измене, которое расследует ГБР.