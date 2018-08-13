АЧС поразила очередной регион Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На прошлой неделе в Подкарпатском воеводстве были зарегистрированы две вспышки африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на межрегиональную экологическую организацию "Зеленый фронт".
“До этого момента АЧС свирепствовала на территории только четырех воеводств: Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что распространение АЧС подталкивает польское правительство к более решительным мерам. По мнению министра сельского хозяйства Ардановского, фермеры должны защитить свои хозяйства от проникновения болезни. Или же - вовсе отказаться от свиноводства, считает он.
“Особенно это касается малых ферм. Лучше, чтобы они не были потенциальными очагами болезни, которые навредят не только соседям, но и обширным территориям, на которых придется просто ликвидировать поголовья”, — заявил министр.
Также напоминается, что вирус АЧС впервые был выявлен в Польше в феврале 2014 года.
Напомним, за три года в Польше было уничтожено 1,5 млн диких кабанов. Однако такие меры не привели к ожидаемому положительному эффекту на пути борьбы с вирусом АЧС.
Также напомним, что в Польше собирались построить забор на границе с Украиной, с целью минимизации риска миграции зараженных АЧС диких животных. Позже от этой идеи отказались в силу отсутствия нужного финансирования проекта.
В Украине, тем временем, из-за АЧС с 2016 года было уничтожено около 80 тыс. свиней из домашних хозяйств и ферм.
На фоне эпидемии в стране дорожает мясо: рекордсменом стало сало, оно прибавило в цене почти 9 грн на килограмме.
С целью противостоять вирусу украинские парламентарии зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу домашнего мяса с 2020 года. Документ ВР пока не рассматривался.
Между тем, неудачи Украины в борьбе с АЧС многие политики и эксперты связывают с отсутствием программного подхода к решению проблемы.