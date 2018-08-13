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АЧС поразила очередной регион Польши

Киев • УНН

 • 8422 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. На прошлой неделе в Подкарпатском воеводстве были зарегистрированы две вспышки африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на межрегиональную экологическую организацию "Зеленый фронт".

АЧС поразила очередной регион Польши

“До этого момента АЧС свирепствовала на территории только четырех воеводств: Подляского, Мазовецкого, Люблинского и Варминьско-Мазурского”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что распространение АЧС подталкивает польское правительство к более решительным мерам. По мнению министра сельского хозяйства Ардановского, фермеры должны защитить свои хозяйства от проникновения болезни. Или же - вовсе отказаться от свиноводства, считает он.

“Особенно это касается малых ферм. Лучше, чтобы они не были потенциальными очагами болезни, которые навредят не только соседям, но и обширным территориям, на которых придется просто ликвидировать поголовья”, — заявил министр.

Также напоминается, что вирус АЧС впервые был выявлен в Польше в феврале 2014 года.

Напомним, за три года в Польше было уничтожено 1,5 млн диких кабанов. Однако такие меры не привели к ожидаемому положительному эффекту на пути борьбы с вирусом АЧС.

Также напомним, что в Польше собирались построить забор на границе с Украиной, с целью минимизации риска миграции зараженных АЧС диких животных. Позже от этой идеи отказались в силу отсутствия нужного финансирования проекта.

В Украине, тем временем, из-за АЧС с 2016 года было уничтожено около 80 тыс. свиней из домашних хозяйств и ферм.

На фоне эпидемии в стране дорожает мясо: рекордсменом стало сало, оно прибавило в цене почти 9 грн на килограмме.

С целью противостоять вирусу украинские парламентарии зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу домашнего мяса с 2020 года. Документ ВР пока не рассматривался.

Между тем, неудачи Украины в борьбе с АЧС многие политики и эксперты связывают с отсутствием программного подхода к решению проблемы.

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