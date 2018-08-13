АЧС вразила черговий регіон Польщі

"До цього моменту АЧС лютувала на території тільки чотирьох воєводств: Підляського, Мазовецького, Люблінського і Вармінсько-Мазурського", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що поширення АЧС підштовхує польський уряд до більш рішучих заходів. На думку міністра сільського господарства Ардановскі, фермери повинні захистити свої господарства від проникнення хвороби. Або ж - зовсім відмовитися від свинарства, вважає він.

"Особливо це стосується малих ферм. Краще, щоб вони не були потенційними осередками хвороби, які нашкодять не тільки сусідам, а й великим територіям, на яких доведеться просто ліквідувати поголів'я", - заявив міністр.

Також нагадується, що вірус АЧС вперше був виявлений в Польщі в лютому 2014 року.

Нагадаємо, за три роки в Польщі було знищено 1,5 млн диких кабанів. Однак такі заходи не привели до очікуваного позитивного ефекту на шляху боротьби з вірусом АЧС.

Також нагадаємо, що в Польщі збиралися побудувати паркан на кордоні з Україною, з метою мінімізації ризику міграції заражених АЧС диких тварин. Пізніше від цієї ідеї відмовилися через відсутність необхідного фінансування проекту.

В Україні, тим часом, через АЧС з 2016 року було знищено близько 80 тис. свиней з домашніх господарств і ферм.

На тлі епідемії в країні дорожчає м'ясо: рекордсменом стало сало, воно додало в ціні майже 9 грн на кілограмі.

З метою протистояти вірусу українські парламентарі зареєстрували законопроект, яким пропонують заборонити продаж домашнього м'яса з 2020 року. Документ ВР поки не розглядався.

Тим часом невдачі України в боротьбі з АЧС багато політиків і експертів пов'язують з відсутністю програмного підходу до вирішення проблеми.