АЧС: Франция построит забор вдоль границы с Бельгией
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Власти Франции построят забор на границе с Бельгией, чтобы предотвратить распространение африканской чумы свиней (АЧС) на французской территории, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Возможные очаги заражения могут негативно сказаться на свиноводческой отрасли во всей Европе”, — пишет издание.
Отмечается, что в регионе Лотарингия, который граничит с Бельгией, более 80 добровольцев согласились помочь французам построить забор вдоль границы с соседней страной.
“Будет также организовано видеонаблюдение для мониторинга за перемещениями диких животных из Бельгии и в противоположном направлении”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что на сегодняшний день власти Бельгии уничтожили несколько тысяч свиней в зараженной зоне.
Как писал УНН, АЧС называют одной из основных угроз развития мирового свиноводства.
В целом АЧС поразила уже десять стран ЕС.
В Украине же болезнь не утихает уже пять лет подряд. В прошлом году на территории нашего государства было зарегистрировано около 170 вспышек болезни, в этом — уже более 120.
Убытки, которые несут украинские фермеры из-за распространения вируса, исчисляются миллиардами гривен.
Параллельно, в Украине дорожают свинина и сало. Согласно прогнозам, цены на эти продукты будут расти и дальше.