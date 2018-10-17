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АЧС: Франція побудує паркан вздовж кордону з Бельгією

АЧС: Франція побудує паркан вздовж кордону з Бельгією

Київ • УНН

 • 8574 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Влада Франції побудує паркан на кордоні з Бельгією, щоб запобігти поширенню африканської чуми свиней (АЧС) на французькій території, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Можливі вогнища зараження можуть негативно позначитися на галузі свинарства в усій Європі", - пише видання.

Відзначається, що в регіоні Лотарингія, який межує з Бельгією, більше 80 добровольців погодилися допомогти французам побудувати паркан вздовж кордону з сусідньою країною.

"Буде також організовано відеоспостереження для моніторингу за переміщеннями диких тварин з Бельгії і в протилежному напрямку", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на сьогоднішній день влада Бельгії знищила кілька тисяч свиней в зараженій зоні.

Як писав УНН, АЧС називають однією з основних загроз розвитку світового свинарства.

В цілому АЧС вразила вже десять країн ЄС.

В Україні ж хвороба не вщухає вже п'ять років поспіль. У минулому році на території нашої держави було зареєстровано близько 170 спалахів хвороби, в цьому - вже понад 120.

Збитки, які несуть українські фермери через поширення вірусу, обчислюються мільярдами гривень.

Паралельно в Україні дорожчають свинина і сало. Згідно з прогнозами, ціни на ці продукти будуть рости і далі.

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