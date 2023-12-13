Абонентам рекомендуют перезагрузить телефоны: "Киевстар" в 18:00 начал включение голосовой связи по всей Украине

"Киевстар" в 18:00 начал включение голосовой связи по всей Украине, услуги передачи данных и SMS надеются восстановить в течение суток, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"По состоянию на 18.00 13.12.2023 наши специалисты начали включение голосовой связи по всей Украине. Восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности. В таком случае рекомендуем абонентам перезагрузить телефоны и отключить услугу VoLTE - это можно сделать в настройках телефона", - сообщили в пресс-службе компании.

Добавим

По данным пресс-службы, сейчас специалисты компании работают над восстановлением услуг передачи данных и SMS и надеются, что они также будут восстановлены в течение суток.

"После полного восстановления и стабилизации работы сети, Киевстар приступит к подготовке и предоставлению компенсаций всем абонентам и корпоративным клиентам, которые в результате хакерской атаки не могли воспользоваться сервисами компании", - резюмировали в компании.

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Напомним

Из-за технического сбоя в Киевстаре абоненты сети потеряли доступ к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. СБУ открыла уголовное производство по факту кибератаки на "Киевстар".

Ответственность за вчерашнюю атаку на мобильный оператор "Киевстар" взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок.