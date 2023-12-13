Абонентам Киевстара заблокировали нацроуминг, чтобы не перегружать другие сети

Абонентам мобильного оператора "Киевстар" на фоне кибератаки и сбоя в сети заблокировали доступ к национальному роумингу, чтобы не перегружать другие сети, сообщили в среду в Госспецсвязи, пишет УНН.

Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов Киевстар - сообщили в службе.

Детали

Как сообщается, специалисты CERT-UA исследуют кибератаку на сеть телеком-оператора Киевстар.

"Вчера, 12 декабря, на информационные системы ЧАО "Киевстар" была осуществлена мощная кибератака. Ее результатом стало блокирование работы основных сервисов технологической сети компании, что привело к перебоям с предоставлением услуг пользователям. Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, вместе с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента", - указали в ведомстве.

Как отмечается, ответственность за осуществление кибератаки взяла одна из российских группировок, деятельность которой связывают с главным управлением генштаба вооруженных сил рф (бывшее гру). Это в очередной раз подтверждает использование россией киберпространства как одного из доменов войны против Украины.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения - сделать собственные сети Wi-Fi доступными для всех пользователей.

Напомним

12 декабря в "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. Сегодня мобильный оператор "Киевстар" планирует восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.

Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар".

Ответственность за вчерашнюю атаку на мобильный оператор "Киевстар" взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок.