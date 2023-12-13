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Абонентам Киевстара заблокировали нацроуминг, чтобы не перегружать другие сети

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 11:49  •  18168 просмотра

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Мобильная сеть "Киевстар" подверглась кибератаке, что привело к перебоям в работе. Чтобы предотвратить перегрузку других сетей, национальный роуминг для абонентов "Киевстар" временно заблокирован.

Абонентам мобильного оператора "Киевстар" на фоне кибератаки и сбоя в сети заблокировали доступ к национальному роумингу, чтобы не перегружать другие сети, сообщили в среду в Госспецсвязи, пишет УНН.

Во избежание перегрузки сетей других операторов, по запросу СБУ, Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций издал распоряжение о временном блокировании услуги национального роуминга для абонентов Киевстар

- сообщили в службе.

Детали

Как сообщается, специалисты CERT-UA исследуют кибератаку на сеть телеком-оператора Киевстар.

"Вчера, 12 декабря, на информационные системы ЧАО "Киевстар" была осуществлена мощная кибератака. Ее результатом стало блокирование работы основных сервисов технологической сети компании, что привело к перебоям с предоставлением услуг пользователям. Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, вместе с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента", - указали в ведомстве.

Как отмечается, ответственность за осуществление кибератаки взяла одна из российских группировок, деятельность которой связывают с главным управлением генштаба вооруженных сил рф (бывшее гру). Это в очередной раз подтверждает использование россией киберпространства как одного из доменов войны против Украины.

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi сетями, а общественные учреждения - сделать собственные сети Wi-Fi доступными для всех пользователей.

Напомним

12 декабря в "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой. Сегодня мобильный оператор "Киевстар" планирует восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.

Специалисты Государственной службы специальной связи и защиты информации расследуют инцидент с хакерской атакой на сеть мобильного оператора "Киевстар".

Ответственность за вчерашнюю атаку на мобильный оператор "Киевстар" взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
Абонентам Київстару заблокували нацроумінг, аби не перевантажувати інші мережі
Kyivstar subscribers blocked access to national roaming to avoid overloading other networks
Новости по теме

Абонентам Киевстара заблокировали нацроуминг, чтобы не перегружать другие сети

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