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AB InBev Efes Ukraine получила две награды на Effie Awards 2024

AB InBev Efes Ukraine получила две награды на Effie Awards 2024

Киев  •  УНН

 • 235 просмотра

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Компания AB InBev Efes Ukraine получила награды за запуск Mike's Hard Drink и признание Best Marketing Teams 2024. Маркетинговая команда компании отметилась успешными кампаниями брендов "Черниговское" и Stella Artois.

В конце ноября в очередной раз состоялся Effie Awards, который называют «Оскаром» в сфере маркетинговых коммуникаций. Основанный в Нью-Йорке в 1968 году, он ежегодно награждает самых успешных рекламодателей и профессионалов маркетинговой индустрии, что подтверждает статус Effie как высшей награды в этой сфере, передает УНН.

В этом году украинским рекламным рынком было представлено 87 категорий, а жюри составляло более 260 экспертов из рекламного бизнеса.

Этот год стал для  AB InBev Efes Ukraine особенным, ведь компания получила сразу две почетные награды:

1)     В номинации «Запуск продукта/сервиса» был отмечен новый продукт - Mike's Hard Drink с кейсом «Mike's: яркая лимонная личность». Рекламная кампания удачно акцентировала внимание на ключевом преимуществе продукта - натуральном лимонном соке в составе.

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2)    В номинации «Best Marketing Teams 2024» в сегменте безалкогольных и слабоалкогольных напитков была награждена маркетинговая команда AB InBev Efes Ukraine. Эта награда подтвердила высокий профессионализм маркетинговой команды компании и ее достижения, которые заметно укрепили позиции брендов AB InBev Efes Ukraine на рынке.

В частности, бренд «Черниговское» привлек внимание к национальным ценностям, запустив масштабную кампанию «Віддані своєму» и национальный проект «Вишиваємо цінності» ко Дню Независимости Украины. Лимитированный дизайн упаковки с вышиванковым орнаментом подчеркнул преданность бренда украинским традициям, единству и любви к родному.

В то же время звезда портфеля компании, бренд Stella Artois, поддерживающий культурные и художественные проекты, выступил партнером 15-го Одесского Международного Кинофестиваля, где представил специальную награду Stella Award. Кроме того, бренд поддержал премии HoReCa: «Соль» и Chef's Summit, засвидетельствовав содействие развитию гастрономических и художественных событий в Украине.

Наиболее ценным является то, что достижения компании высоко оценивают не только потребители, но и признают уважаемые эксперты. AB InBev Efes Ukraine в очередной раз подтвердила статус одного из лидеров украинского пивного рынка, на этот раз - своей маркетинговой составляющей.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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