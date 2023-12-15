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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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AB InBev Efes Украина присоединилась к поддержке Национальной программы "Спаси конечность"

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 13:54  •  5945 просмотра

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AB InBev Efes Украина внедряет социальные и гуманитарные проекты в Украине, направленные на помощь общинам, уделяя особое внимание домашним регионам компании - Черниговщине, Харьковщине и Николаевщине.

В конце ноября 2022 года в Украине стартовала Национальная программа "Спаси конечность", организованная международным благотворительным фондом "Здоровье украинского народа" при поддержке Института травматологии и ортопедии НАМН Украины и Украинской ассоциации ортопедов-травматологов, передает УНН.

В течение ближайших трех лет в рамках проекта планируется провести до 15 тысяч операций раненым украинцам с тяжелыми случаями травматизации рук и ног. На данный момент было проведено более 1000 бесплатных операций по этой программе.

AB InBev Efes Украина внедряет социальные и гуманитарные проекты в Украине, направленные на помощь громадам, уделяя особое внимание домашним регионам особое внимание домашним регионам  компании - Черниговщине, Харьковщине и Николаевщине.

"Мы продолжаем поддерживать громады и украинцев, которые живут в регионах, где работает наше производство. Помощь с предоставлением качественного лечения и реабилитации после получения травм дает украинцам шанс жить полноценной жизнью", - отметил заместитель главного исполнительного директора AB InBev Efes Украина Денис Хренов.

Благодаря партнерству компании с благотворительным фондом "Здоровье украинского народа" будет поддержано проведение операций на травмированных конечностях для соотечественников в Черниговской, Харьковской, Николаевской областях.

В рамках программы благотворительный фонд в частности закупает для операций аппараты внешней фиксации, пластины, шурупы и другие импланты, которые вживляют в кость. Это позволяет сохранять конечности пострадавшим украинцам.

В Экспертный совет программы вошли более 60 лучших врачей ортопедов-травматологов Украины, которые работают в большинстве регионов страны. В рамках программы создан реестр медработников и учреждений здравоохранения здоровья (областные, городские, районные и другие больницы), которые занимаются травмами конечностей.

Стать участником Национальной программы "Спаси конечность" может любой украинец. Для этого нужно заполнить соответствующую анкету на сайте благотворительного фонда "Здоровье украинского народа", указав все необходимые данные. 

Среди других гуманитарных и социальных инициатив, реализованных компанией AB InBev Efes Украина в течение последних двух лет, является неоднократная закупка продуктов питания, воды, лекарств, средств гигиены и топлива для перевозки гуманитарных грузов и обеспечения потребностей жителей Черниговской, Харьковской и Николаевской областей, осуществленная по запросу благотворительных фондов и волонтеров. Дополнительно компания предоставила 5 млн банок чистой питьевой воды для обеспечения деоккупированных территорий Черниговщины, Харьковщины, Донетчины, Херсонщины и других областей.

Отдельным направлением поддержки со стороны компании является помощь ветеранам, ведь проблема их реадаптации сегодня остро стоит перед украинским бизнесом и обществом. С этой целью AB InBev Efes Украина подписала Меморандум о сотрудничестве Veteran Hub, направленный на улучшение кадровых процессов и развитие качественного и продуктивного сотрудничества с сотрудниками-ветеранами.

Также недавно компания поддержала бесплатный учебный проект "Бизнес-инкубатор для ветеранов/нок и членов их семей", инициированный Агентством регионального развития Черниговской области. Программа призвана помочь ветеранам получить необходимые знания по превращению собственных идей в успешный бизнес и дальнейшему эффективному управлению собственным делом.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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