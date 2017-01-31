А.Парубия призвали собрать парламент на внеочередное заседание из-за ситуации в Авдеевке

"Обращаюсь к Андрею Парубию и лидерам фракций рассмотреть возможность срочно собрать парламент на внеочередное заседание. Если не удается собрать кворум, провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайной ситуации, которая сложилась в Донецкой области", - написала С.Залищук.

Кроме того, нардеп отметила, что парламент не имеет права провести эту неделю на каникулах, и должен задействовать все свои международные механизмы для урегулирования ситуации.

"Авдеевка - это не просто очередная трагедия. Это испытание международной коалиции на способность реагировать... Нужен адекватный ответ украинской власти. МИД включило на своем уровне контакты в мире, парламент должен мобилизоваться, в том числе задействовать все свои международные механизмы... Если парламент проживет эту неделю на каникулах, то это диагноз не международным силам", - добавила С.Залищук.

Как сообщал УНН, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.

По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Постоянный совет ОБСЕ проведет сегодня, 31 января, заседание по Авдеевке.