А.Парубія закликали зібрати парламент на позачергове засідання через ситуацію в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Народний депутат України Світлана Заліщук запропонувала скликати депутатів Верховної Ради на позачергове засідання через загострення ситуації в Авдіївці. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Звертаюся до Андрія Парубія та лідерів фракцій розглянути можливість терміново зібрати парламент на позачергове засідання. Якщо не вдається зібрати кворум, провести раду коаліції в розширеному форматі для розгляду надзвичайної ситуації, яка склалася в Донецькій області”, — написала С.Заліщук.
Крім того, нардеп зазначила, що парламент не має права провести цей тиждень на канікулах, та повинен задіяти усі свої міжнародні механізми для урегулювання ситуації.
“Авдіївка — це не просто чергова трагедія. Це випробовування міжнародної коаліції на здатність реагувати...Потрібна адекватна відповідь української влади. МЗС включило на своєму рівні контакти у світі, парламент має мобілізуватися, у тому числі задіяти усі свої міжнародні механізми... Якщо парламент проживе цей тиждень на канікулах, то це діагноз не міжнародним силам”, — додала С.Заліщук.
Як повідомляв УНН, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Постійна рада ОБСЄ проведе сьогодні, 31 січня, засідання щодо Авдіївки.