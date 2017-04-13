А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание

В сессионном зале зарегистрировались 372 народных депутата.

Напомним, Верховная Рада в четверг планирует снова рассмотреть законопроект о рынке электроэнергии, а также определиться относительно увольнения главы Фонда госимущества Игоря Билоуса.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть проект постановления об определении представителя Верховной Рады Украины в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, определиться относительно проекта закона о восстановлении платежеспособности государственных шахт.

Кроме этого, депутаты среди прочего планируют определиться по ряду вопросов правоохранительной деятельности. В частности, рассмотреть во втором чтении изменения к "закону Савченко" и принять решение относительно изменений в перечень объектов, не подлежащих приватизации.