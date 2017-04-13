А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання

У сесійній залі зареєструвалися 372 народних депутати.

Нагадаємо, Верховна Рада у четвер планує знову розглянути законопроект про ринок електроенергії, а також визначитися стосовно звільнення голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути проект постанови про визначення представника Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, визначитися стосовно проекту закону про відновлення платоспроможності державних шахт.

Крім цього, депутати серед іншого планують визначитися щодо низки питань правоохоронної діяльності. Зокрема, розглянути у другому читанні зміни до “закону Савченко” та ухвалити рішення щодо змін до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації.