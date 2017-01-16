А.Меркель готова к тесному сотрудничеству с администрацией Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В немецком правительстве в понедельник отказались прокомментировать недавние высказывания, сделанные избранным президентом США Дональдом Трампом, где критикуется политика Германии в отношении беженцев, НАТО и ЕС, при этом отметив, что будут тесно сотрудничать с новой администрацией США. Об этом заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на EFE.
По его словам, канцлер Ангела Меркель "с интересом" прочитала интервью Дональда Трампа немецкому изданию Bild и британской газете The Times, где будущий президент США раскритиковал политику А.Меркель в отношении беженцев. При этом Ш.Зайберт отказался комментировать словесные атаки.
"Мы будем ждать, как это и необходимо, до инаугурации президента Трампа, а потом мы будем тесно сотрудничать", - сказал Ш.Зайберт.
Официальный представитель правительства уклонился от ответа на вопрос о реакции А.Меркель на слова Д.Трампа, ограничившись ответом, что "взгляды канцлера по этим вопросам уже хорошо известны".
В интервью Д.Трамп назвал НАТО "устаревшей" организацией и описал реакцию А.Меркель на кризис беженцев как "катастрофическую ошибку".
Отвечая на вопрос о переговорах по соглашению о ЗСТ между ЕС и США (TTIP), которое неоднократно критиковал Д.Трамп, Ш.Зайберт повторил, что партнерство по трансатлантической торговле и инвестициям является "важным договором, который приносит пользу обеим сторонам". Он добавил, что правительство Германии поддержит возобновление переговоров по TTIP.
Министерство экономики ФРГ также уклонилось от ответа относительно угроз Д.Трампа немецким производителям автомобилей, где он сказал, что им придется заплатить 35-процентный тариф на экспорт в США, если они откроют новые заводы в Мексике. Немецкий вице-канцлер Зигмар Габриэль при этом сказал, что такие тарифы сделали "американскую автомобильную промышленность хуже, слабее и дороже".
Пресс-секретарь МИД ФРГ Мартин Шефер отказался делать конкретные замечания по интервью Д.Трампа, хотя и высказался в поддержку иранского ядерного соглашаения, которое было одной из любимых тем Д.Трампа в течение президентской кампании.