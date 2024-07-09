Киев • УНН
94 ребенка переведены из больницы "Охматдет" в другие учреждения. В стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 человек (все взрослые). 5 из них - в тяжелом состоянии.
Из столичной больницы "Охматдет" были переведены в другие медицинские учреждения 94 ребенка, из которых восемь - пострадали из-за вражеского удара. По состоянию на утро 9 июля в больницах находятся 57 травмированных в результате атаки на Киев, 5 из них - в тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.
Бригадами скорой помощи из больницы Охматдет были переведены в другие медицинские учреждения 94 ребенка. Из них 8 - пострадавших
Кроме того, по его словам, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 человек (все взрослые). 5 из них - в тяжелом состоянии.
По данным судмедэкспертизы, как указал Кличко, погибших в результате вчерашней атаки врага - 26 человек. В том числе, трое детей.
Дополнение
По данным Офиса Генпрокурора 4 детей погибли и 12 ранены в результате вчерашней массированной атаки российских войск.
Всего пока известно о 38 погибших в результате массированной атаки армии рф на Украину 8 июля. Еще 190 человек получили ранения. Продолжается спасательная операция.