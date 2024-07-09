Из столичной больницы "Охматдет" были переведены в другие медицинские учреждения 94 ребенка, из которых восемь - пострадали из-за вражеского удара. По состоянию на утро 9 июля в больницах находятся 57 травмированных в результате атаки на Киев, 5 из них - в тяжелом состоянии. Об этом во вторник сообщил мэр Виталий Кличко, передает УНН.

Бригадами скорой помощи из больницы Охматдет были переведены в другие медицинские учреждения 94 ребенка. Из них 8 - пострадавших - написал Кличко в Telegram.

Кроме того, по его словам, в стационарах коммунальных медучреждений на сегодняшнее утро находятся 57 человек (все взрослые). 5 из них - в тяжелом состоянии.

По данным судмедэкспертизы, как указал Кличко, погибших в результате вчерашней атаки врага - 26 человек. В том числе, трое детей.

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора 4 детей погибли и 12 ранены в результате вчерашней массированной атаки российских войск.

Всего пока известно о 38 погибших в результате массированной атаки армии рф на Украину 8 июля. Еще 190 человек получили ранения. Продолжается спасательная операция.