8 ноября отмечают Всемирный день урбанизма
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, 8 ноября, верующие отмечают Дмитриев день. А в мире отмечают Всемирный день урбанизма, Международный день радиологии и Всемирный день без Wi-Fi, пишет УНН.
Всемирный день градостроительства (урбанизма)
8 ноября отмечают Всемирный день градостроительства. Еще его называют Всемирным днем урбанизма. Этот праздник посвящают развитию строительства городов как отрасли. Ведь благодаря этому все больше людей могут получить комфортное пространство для жизни и обеспечить все свои нужды.
Международный день радиологии
Праздник, который появился в 2012-м году, отмечают в разных странах мира. Инициаторами его основания были европейское общество радиологов, общество радиологов Северной Америки, а также Американский колледж радиологии.
Всемирный день без Wi-Fi
8 ноября во многих странах отмечают Всемирный день без Wi-Fi. Главной его задачей является обратить внимание общественности на возможные риски для здоровья, связанные с беспроводными технологиями.
Религиозные праздники
Сегодня чтят память Дмитрия Солунского. Наши предки замечали, если на Дмитрия тепло, то и зима будет с постоянными оттепелями. А если на Дмитрия уже выпадает снег, то зима будет поздней.
В этот день поминают усопших родственников зажигая в окнах свечи, устраивают поминальный ужин и оставляют часть каждого блюда на ночь на столе.
В понедельник, 8 ноября, именины отмечают обладатели таких имен: Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк, Феофил.